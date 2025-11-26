Россия и США
26 ноября, 15:18

Военные в Гвинее-Бисау захватили власть и закрыли границы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zmotions

Военные в Гвинее-Бисау заявили, что взяли власть в стране под свой контроль и закрыли границы. Об этом сообщило агентство AFP.

Они объявили, что приостанавливают весь электоральный процесс.

Лидер группы «Вопли Видоплясова» Скрипка выступил за военный переворот на Украине

Напомним, ранее 26 ноября СМИ сообщили, что в Гвинее-Бисау произошёл военный переворот, в результате которого президент страны Умару Сисоку Эмбало оказался задержан военными. По словам самого Эмбало, переворот был организован начальником Генерального штаба вооружённых сил, при этом в отношении самого президента не применялись насильственные действия. Он связал происходящее с попыткой подрыва результатов недавних президентских выборов.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Вишнякова
