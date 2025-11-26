Военные в Гвинее-Бисау захватили власть и закрыли границы

Военные в Гвинее-Бисау заявили, что взяли власть в стране под свой контроль и закрыли границы. Об этом сообщило агентство AFP.

Они объявили, что приостанавливают весь электоральный процесс.

Напомним, ранее 26 ноября СМИ сообщили, что в Гвинее-Бисау произошёл военный переворот, в результате которого президент страны Умару Сисоку Эмбало оказался задержан военными. По словам самого Эмбало, переворот был организован начальником Генерального штаба вооружённых сил, при этом в отношении самого президента не применялись насильственные действия. Он связал происходящее с попыткой подрыва результатов недавних президентских выборов.