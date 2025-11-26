Президента Гвинеи-Бисау арестовали в результате госпереворота

В Гвинее-Бисау произошёл военный переворот, в результате которого президент страны Умару Сисоку Эмбало оказался задержан военными. Информацию об этом передал журнал Jeune Afrique, куда непосредственно дозвонился сам глава государства.

По словам Эмбало, переворот был организован начальником Генерального штаба вооружённых сил, при этом в отношении самого президента не применялись насильственные действия. Он связал происходящее с попыткой подрыва результатов недавних президентских выборов. Арест произошёл в президентском дворце около часа дня по местному времени, когда Эмбало находился в своём кабинете.

Одновременно с задержанием президента военные арестовали начальника Генштаба генерала Биаге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде. Около 13:25 по местному времени возле президентского дворца началась перестрелка, а военные перекрыли главную дорогу, ведущую к правительственному зданию. Инцидент произошёл в период, когда избирательная комиссия продолжает подсчёт голосов на президентских и парламентских выборах, состоявшихся 23 ноября, причём Эмбало как раз добивался переизбрания.

Ранее сообщалось, что бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был взят под стражу, несмотря на ранее назначенную ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты подчёркивают, что судебное решение содержит существенные процессуальные нарушения и требует пересмотра.