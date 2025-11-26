В Белгородской области три человека пострадали при атаках ВСУ

В результате серии атак ВСУ в Белгородской области пострадали три человека. В селе Доброивановка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего женщина с баротравмой и осколочными ранениями была госпитализирована. На трассе Головчино — Грайворон от детонации дрона пострадал сотрудник МЧС, который также получил баротравму и был доставлен в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Атаки продолжились в Шебекинском округе, где от удара дрона по автомобилю пострадал ещё один мужчина. Ему оказали помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение. В селе Муром из-за атаки беспилотника загорелся частный дом.

Обстрелам и ударам дронов подверглись и другие населённые пункты. В селе Гора-Подол артобстрел повредил социальные, коммерческие здания и частные дома. В Шебекинском, Валуйском и Белгородском округах беспилотники повредили хозяйственные постройки, транспортные средства и остекление жилого дома.