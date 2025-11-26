Над тремя регионами России за четыре часа сбили 12 украинских БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Системы противовоздушной обороны за четыре часа успешно нейтрализовали более 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Об жэтом сообщает персс-слжуба Минобороны России.
В период с 16:00 до 20:00 по московскому времени российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников. Из них 8 были сбиты над Белгородской областью, 3 – над Курской областью, и ещё один – над Республикой Крым.
Ранее сообщалось, что два человека, в том числе подросток, пострадали при атаке БПЛА в Чувашии. Кроме того, в результате ночного налёта дронов были повреждены два жилых дома.
