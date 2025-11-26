Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 17:35

Над тремя регионами России за четыре часа сбили 12 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Системы противовоздушной обороны за четыре часа успешно нейтрализовали более 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Об жэтом сообщает персс-слжуба Минобороны России.

В период с 16:00 до 20:00 по московскому времени российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников. Из них 8 были сбиты над Белгородской областью, 3 – над Курской областью, и ещё один – над Республикой Крым.

Силы ПВО сбили 10 дронов ВСУ над тремя российскими регионами
Силы ПВО сбили 10 дронов ВСУ над тремя российскими регионами

Ранее сообщалось, что два человека, в том числе подросток, пострадали при атаке БПЛА в Чувашии. Кроме того, в результате ночного налёта дронов были повреждены два жилых дома.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar