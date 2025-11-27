Две женщины за рулём иномарок насмерть сбили ребёнка в Нижегородской области

В Выксе Нижегородской области накануне произошло страшное ДТП с летальным исходом. На улице Степана Разина 11-летний мальчик переходил дорогу, когда его сбила машина Kia Carnival. За рулём иномарки была 43-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Последствия ДТП в Выксе, где погиб ребёнок. Видео © Полиция Нижегородской области

Ребёнок упал на проезжую часть, и следом за первой машиной ехал автомобиль Kia Soul. Его водитель, 54-летняя женщина, совершила наезд на лежащего на асфальте мальчика. Школьник скончался на месте до приезда скорой.

По факту трагедии полиция возбудила уголовное дело. Обеим водительницам грозит наказание по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.