КамАЗ насмерть задавил подростка на пешеходном переходе в Новосибирске
Обложка © СУ СК России по Новосибирской области
В Новосибирске КамАЗ насмерть сбил несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла около 17:45 на перекрёстке ул. Троллейной и ул. Немировича-Данченко в Ленинском районе. СК возбудил уголовное дело. Там уточнили, что водителю 63 года. Погибшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Местные СМИ сообщают, что девушке было 17 лет.
