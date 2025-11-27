Россия и США
Регион
27 ноября, 05:54

КамАЗ насмерть задавил подростка на пешеходном переходе в Новосибирске

Обложка © СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирске КамАЗ насмерть сбил несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около 17:45 на перекрёстке ул. Троллейной и ул. Немировича-Данченко в Ленинском районе. СК возбудил уголовное дело. Там уточнили, что водителю 63 года. Погибшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Местные СМИ сообщают, что девушке было 17 лет.

