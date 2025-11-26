Россия и США
26 ноября, 17:10

Умер сбитый автомобилем Porsche на северо-западе Москвы юноша

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KinoMasterskaya

Молодой человек, которого накануне сбили на пешеходном переходе в районе Куркино, скончался в медицинском учреждении. Информацию о трагическом происшествии сообщили представители пресс-службы прокуратуры Москвы в официальном телеграм-канале ведомства.

«Пострадавший в тяжёлом состоянии был госпитализирован, где скончался от полученных в результате дорожной аварии травм», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура Северо-Западного административного округа взяла на особый контроль расследование обстоятельств ДТП со смертельным исходом. Надзорное ведомство должно обеспечить всесторонний и объективный анализ произошедшего, включая оценку действий водителя, а также соблюдение правил дорожного движения всеми участниками инцидента.

Ранее Life.ru сообщал, что в Куркино автомобиль Porsche сбил пешехода. Иномарка резко вылетела из-за автобуса и на большой скорости совершила наезд на молодого человека. От мощного удара его отбросило на несколько метров. После происшествия пострадавшего в критическом состоянии доставили на машине реанимации в больницу, где врачи боролись за его жизнь.

Вероника Бакумченко
