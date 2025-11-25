Водитель Porsche сбил ребёнка на пешеходе на северо-западе Москвы

В Куркино на северо-западе Москвы водитель Porsche сбил 10–12-летнего мальчика на пешеходном переходе — ребёнок возвращался домой после школьного кружка. Об этом SHOT сообщили очевидцы.

Фото © SHOT

По их словам, школьник переходил проезжую часть по «зебре» на разрешающий сигнал светофора, когда внезапно из-за автобуса вылетела иномарка, резко обогнала его и врезалась в ребёнка. Удар был настолько мощным, что мальчик подлетел в воздух на несколько метров и упал на асфальт. Очевидцы отметили, что незадолго до столкновения раздался резкий звук тормозов, а водитель, предположительно, превысил допустимую скорость.

На место незамедлительно прибыли экстренные службы: пострадавшего увезли в больницу в машине реанимации, где врачи до сих пор борются за его жизнь.

