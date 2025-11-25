Россия и США
25 ноября, 17:06

Водитель Porsche сбил ребёнка на пешеходе на северо-западе Москвы

В Куркино на северо-западе Москвы водитель Porsche сбил 10–12-летнего мальчика на пешеходном переходе — ребёнок возвращался домой после школьного кружка. Об этом SHOT сообщили очевидцы.

Фото © SHOT

По их словам, школьник переходил проезжую часть по «зебре» на разрешающий сигнал светофора, когда внезапно из-за автобуса вылетела иномарка, резко обогнала его и врезалась в ребёнка. Удар был настолько мощным, что мальчик подлетел в воздух на несколько метров и упал на асфальт. Очевидцы отметили, что незадолго до столкновения раздался резкий звук тормозов, а водитель, предположительно, превысил допустимую скорость.

На место незамедлительно прибыли экстренные службы: пострадавшего увезли в больницу в машине реанимации, где врачи до сих пор борются за его жизнь.

В Курске 16-летний парень чуть не умер из-за мотоцикла, когда шёл от бабушки. Но его спасли московские врачи

Ранее Life.ru сообщал, что на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде произошло смертельное ДТП: полицейский за рулём Toyota насмерть сбил пешехода на «зебре». По предварительной информации, 25-летний сотрудник патрульно-постовой службы совершил наезд на женщину 1980 года рождения, которая переходила проезжую часть на разрешающий (зелёный) свет светофора. После столкновения водитель попытался скрыться с места происшествия.

