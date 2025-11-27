Каллас надумала сократить численность Армии России

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила с резким заявлением, призвав ограничить численность российской армии и сократить её военный бюджет. Слова еврочиновницы прозвучали на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД Евросоюза по украинскому вопросу.

Ранее западные СМИ опубликовали детали американской инициативы по урегулированию. Согласно плану, Донбасс и Крым будут признаны территориями России, а численность ВСУ предлагается сократить вдвое.

В Женеве уже прошли консультации по этому предложению. Как сообщают Reuters и Telegraph, ЕС и Украина внесли в него свои правки. В одном из вариантов европейцы предлагают установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, в другом — ограничения вообще отсутствуют.

Американский план урегулирования, как сообщают СМИ, также предполагает заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях и запрет на размещение на Украине иностранных войск и оружия, способного достигать территории России.