26 ноября, 22:17

Каллас надумала сократить численность Армии России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила с резким заявлением, призвав ограничить численность российской армии и сократить её военный бюджет. Слова еврочиновницы прозвучали на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД Евросоюза по украинскому вопросу.

Ранее западные СМИ опубликовали детали американской инициативы по урегулированию. Согласно плану, Донбасс и Крым будут признаны территориями России, а численность ВСУ предлагается сократить вдвое.

В Женеве уже прошли консультации по этому предложению. Как сообщают Reuters и Telegraph, ЕС и Украина внесли в него свои правки. В одном из вариантов европейцы предлагают установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, в другом — ограничения вообще отсутствуют.

Американский план урегулирования, как сообщают СМИ, также предполагает заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях и запрет на размещение на Украине иностранных войск и оружия, способного достигать территории России.

Зеленского предупредили о серьёзных последствиях при отказе от плана Трампа

Никита Никонов
