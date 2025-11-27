Россия и США
26 ноября, 22:49

Неизвестный дрон атаковал газовое месторождение в Иракском Курдистане

Обложка © X / OSINTDefender

В Иракском Курдистане беспилотник атаковал газовое месторождение Хор-Мор, что привело к отключению до 80% электроснабжения региона. Нападение вызвало прекращение подачи газа на электростанции, в том числе в Эрбиле, Сулеймании и Духоке. Об этом сообщили в Shafaq News.

Последствия атаки дрона на месторождение. Видео © X / OSINTDefender

Компании Dana Gas и Crescent Petroleum из ОАЭ владеют совместно с Автономным правительством Курдистана 70% долей месторождения. По данным Dana Gas, повреждён резервуар для хранения сжиженного газа, пострадавших среди персонала нет.

Министерство энергетики и природных ресурсов Иракского Курдистана объявило о временной приостановке подачи газа. Перебои с электроэнергией постепенно распространяются по жилым районам.

А в октябре Рабочая партия Курдистана заявила о выводе своих формирований с территории Турции и о новых шагах в сторону разоружения. Отмечается, что ликвидация структур РПК в Турции остается безусловным приоритетом. В качестве рамки процесса обозначается разоружение и устранение вооружённых и нелегальных сетей организации по всему региону, включая Ирак и Сирию.

