Неизвестный дрон атаковал газовое месторождение в Иракском Курдистане

В Иракском Курдистане беспилотник атаковал газовое месторождение Хор-Мор, что привело к отключению до 80% электроснабжения региона. Нападение вызвало прекращение подачи газа на электростанции, в том числе в Эрбиле, Сулеймании и Духоке. Об этом сообщили в Shafaq News.

Последствия атаки дрона на месторождение. Видео © X / OSINTDefender

Компании Dana Gas и Crescent Petroleum из ОАЭ владеют совместно с Автономным правительством Курдистана 70% долей месторождения. По данным Dana Gas, повреждён резервуар для хранения сжиженного газа, пострадавших среди персонала нет.

Министерство энергетики и природных ресурсов Иракского Курдистана объявило о временной приостановке подачи газа. Перебои с электроэнергией постепенно распространяются по жилым районам.

