В Турции подтвердили решение РПК о выводе формирований с территории страны
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Рабочая партия Курдистана (РПК) заявила о выводе своих формирований с территории Турции и о новых шагах в сторону разоружения. Об этом сообщил официальный представитель Партии справедливости и развития Омер Челик.
«Решение РПК о выводе своих формирований из Турции и объявление об их новых шагах в процессе разоружения являются конкретными результатами прогресса на пути к Турции без терроризма. Вывод террористических элементов из Турции и объявление о новых шагах к разоружению — это прогресс, соответствующий нашей главной цели — свободной от террора Турции», — сказал он.
Челик отметил, что ликвидация структур РПК в Турции остается безусловным приоритетом. В качестве рамки процесса он обозначил разоружение и устранение вооружённых и нелегальных сетей организации по всему региону, включая Ирак и Сирию, что, по его словам, является основополагающим принципом освобождения страны от терроризма.
В марте РПК, признанная в Турции террористической, объявила о прекращении огня с Анкарой по призыву её лидера Абдуллы Оджалана. А 7 октября в Дамаске прошла встреча министра обороны Сирии Морхефа Абу Касры с командующим курдской группировки «Сирийские демократические силы», по итогам которой стороны договорились о полном прекращении огня вдоль всей линии фронта на севере и северо-востоке Сирии.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.