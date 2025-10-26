В Турции подтвердили решение РПК о выводе формирований с территории страны

Рабочая партия Курдистана (РПК) заявила о выводе своих формирований с территории Турции и о новых шагах в сторону разоружения. Об этом сообщил официальный представитель Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Решение РПК о выводе своих формирований из Турции и объявление об их новых шагах в процессе разоружения являются конкретными результатами прогресса на пути к Турции без терроризма. Вывод террористических элементов из Турции и объявление о новых шагах к разоружению — это прогресс, соответствующий нашей главной цели — свободной от террора Турции», — сказал он.

Челик отметил, что ликвидация структур РПК в Турции остается безусловным приоритетом. В качестве рамки процесса он обозначил разоружение и устранение вооружённых и нелегальных сетей организации по всему региону, включая Ирак и Сирию, что, по его словам, является основополагающим принципом освобождения страны от терроризма.