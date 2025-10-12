Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 03:51

Syria TV: Курды согласились передать Дамаску контроль над нефтью в Дейр-эз-Зоре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / QiuJu Song

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / QiuJu Song

Курдские формирования в составе Сирийских демократических сил (СДС) согласились передать сирийскому правительству контроль над добычей нефти на месторождениях провинции Дейр-эз-Зор. Об этом 11 октября сообщил сирийский телеканал Syria TV, ссылаясь на осведомлённые источники.

По данным телеканала, договорённость о передаче контроля над нефтью была достигнута в ходе встречи президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и командующего СДС Мазлума Абди в Дамаске на прошлой неделе. Также отмечается, что все договорённости были заключены в устной форме.

В Сирии назначили первые после окончания правления Асада парламентские выборы
В Сирии назначили первые после окончания правления Асада парламентские выборы

Ранее в Дамаске состоялась встреча министра обороны Сирии Морхефа абу Касры и командующего курдскими формированиями «Сирийские демократические силы» (СДС). Итогом переговоров стало соглашение о полном прекращении огня вдоль всей линии фронта на севере и северо-востоке Сирии.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Курды
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar