Миронов призвал правительство отменить повышение «коммуналки» в 2026 году

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к правительству с инициативой пересмотреть планы по индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 2026 год. В разговоре с Life.ru парламентарий выразил озабоченность возможным значительным ростом платежей для населения и предложил альтернативные меры поддержки.

Поводом для обращения стало опубликованное распоряжение кабинета министров о параметрах индексации коммунальных тарифов. По словам Миронова, документ допускает существенное увеличение финансовой нагрузки на граждан в регионах.

Депутат добавил, что ожидается двойное повышение тарифов: общее по стране с 1 января (на 1,7% из-за повышения НДС на 2%) и с 1 октября. Во втором случае, по словам Миронова, индексация в разных регионах может составить от 8% до 17,5%. Особую тревогу, по его мнению, вызывают так называемые «предельно допустимые отклонения», которые на местах могут привести к увеличению платежей в отдельных случаях до 30-40%.

Миронов охарактеризовал такие перспективы как «избыточные» и призвал правительство рассмотреть возможность заморозки тарифов. В качестве альтернативы, указал парламентарий, «Справедливая Россия» предлагает провести масштабный аудит в сфере ЖКХ для повышения ее эффективности.

Собеседник Life.ru подчеркнул, что в представленном партией альтернативном бюджете предлагалось заморозить тарифы на трёхлетний период. По его словам, расчёты доказывают: благодаря тщательному аудиту, сокращению нецелевых расходов и налаживанию эффективного государственного управления в ЖКХ, можно не только избежать повышения, но и добиться оптимизации тарифов.

«Кроме того, нужно расширять компенсации расходов на ЖКУ для граждан. Сейчас субсидии выплачиваются, если люди тратят на оплату больше 22% своих доходов. А нужно на федеральном уровне снизить эту планку до 15%. Расходы свыше 15% на ЖКХ гражданам должно компенсировать государство», — заключил Миронов.

Напомним, ранее в России утвердили пределы индексации платы за услуги ЖКХ в 2026 году. Средний предельный размер индексации составит 1,7% для каждого региона. С 1 октября 2026 года процент будет зависеть от конкретного субъекта.