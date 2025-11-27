Череда взрывов прогремела у Черноморска под Одессой

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре, местам дислокации войск и объектам энергетики, которые используются в военных целях. В Кремле ранее заявляли, что российская армия не наносит ударов по жилью и социальным учреждениям.