Череда взрывов прогремела у Черноморска под Одессой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack
В окрестностях Черноморска Одесской области прогремели взрывы. Данная информация появилась в Telegram украинского новостного канала.
«Взрывы слышно под Одессой, близ Черноморска», — говорится в сообщении.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре, местам дислокации войск и объектам энергетики, которые используются в военных целях. В Кремле ранее заявляли, что российская армия не наносит ударов по жилью и социальным учреждениям.
