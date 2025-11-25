Россия и США
25 ноября, 08:35

Киев остался без света и тепла после серии «‎вулканических» взрывов на ТЭЦ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

В столице Украины и нескольких регионах страны были введены экстренные отключения электроэнергии, а в ряде районов Киева также прекращена подача теплоснабжения. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Аварийные отключения света затронули не только Киев, но и Полтавскую, а также Сумскую области Украины. Решение о прекращении теплоснабжения в ряде районов было принято после серии взрывов. Украинские СМИ в течение ночи и утра сообщали о многочисленных взрывах в столице, которые происходили на фоне объявленной воздушной тревоги. Городская администрация подтвердила последствия этих событий, затронувшие коммунальную инфраструктуру. Кроме того, ближе к полуночи в Одессе частично пропал свет из-за удара по ТЭЦ.

На видео попал похожий на извержение вулкана взрыв на ТЭЦ в Киеве

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

