В Одессе после взрывов повредило ТЭЦ и частично обесточило город

В Одессе теплоэлектроцентраль пострадала после серии взрывов на юге Украины. Об этом информирует издание «Страна.ua».

Журналисты сообщают, что повреждение ТЭЦ привело к частичному отключению электроэнергии в городе. Также возник пожар.

Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Одессе. После этих событий в некоторых районах города пропал свет.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска накрыли инфраструктуру и базы наёмников ВСУ в 152 местах. Под удар попали и склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранцев.