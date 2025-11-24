Россия и США
В Одессе после взрывов повредило ТЭЦ и частично обесточило город

Обложка © Коллаж Life.ru. Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

В Одессе теплоэлектроцентраль пострадала после серии взрывов на юге Украины. Об этом информирует издание «Страна.ua».

Журналисты сообщают, что повреждение ТЭЦ привело к частичному отключению электроэнергии в городе. Также возник пожар.

Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Одессе. После этих событий в некоторых районах города пропал свет.

Военный эксперт раскрыл, какие цели поразила Армия России в Одесской и Хмельницкой областях
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска накрыли инфраструктуру и базы наёмников ВСУ в 152 местах. Под удар попали и склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранцев.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

