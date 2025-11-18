Россия и США
Регион
18 ноября, 08:48

Военный эксперт раскрыл, какие цели поразила Армия России в Одесской и Хмельницкой областях

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Армия России нанесла масштабный удар по объектам в Одесской области в ночь на 17 ноября. Особенно мощная концентрация взрывов была зафиксирована в районе Измаила. По предварительным данным, атаке подверглись объекты энергетической инфраструктуры, а также порт, через который ВСУ получают оружие от западных стран, обратил внимание военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

«Одесса — это морские ворота Украины. Соответственно, через них проходят огромные объёмы трафика, огромные объёмы поставок и оружия, и каких-то материалов, которые используются на фронте», — подчеркнул эксперт.

Он связал эти удары с недавним мощным налётом в Хмельницкой области, где целью, скорее всего, стал аэродром Староконстантинов — важный авиационный хаб для поставок военного оборудования. Последовательность этих атак позволяет предположить, что европейские страны прислали Украине очередную партию вооружения, а российские военные «постарались это всё обнулить прямо на месте прибытия».

Напомним, ранее в Хмельницкой области был поражён аэродром ВСУ с бомбардировщиками Су-24. Позже в Одессе во время объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Одна из самых мощных атак по Одесской области за всё время СВО попала на видео.

