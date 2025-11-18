Удар по порту Измаил под Одессой мог уничтожить ключевые поставки оружия НАТО

Российские военные нанесли удар по порту Измаил, в результате которого могли быть уничтожены особо ценные грузы с вооружениями от стран НАТО. Такое предположение в беседе с Аиф высказал военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов. Эксперт напомнил, что основным маршрутом для поставок натовского вооружения на Украину является морской путь, а порт в Измаиле служит одним из ключевых пунктов приёма таких грузов.

«Всем известно, что львиная доля вооружения НАТО Украине доставляется морем. Одним из пунктов, где принимаются грузы, является порт в Измаиле. Поэтому в результате удара могли пострадать и быть уничтожены артиллерийские снаряды, ракеты для систем противовоздушной обороны, патроны, важные комплектующие, обмундирование», — подчеркнул военный.

Попов отметил, что западное оружие в таком случае не достигнет подразделений ВСУ. Для украинской армии, испытывающей острую нехватку боеприпасов, это может иметь критические последствия.