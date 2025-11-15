Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 08:19

Дандыкин: Российские войска могли уничтожить подземный пункт НАТО в Сумах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

Российские военные могли нанести удар по подземному командному пункту в Сумах, где находились офицеры НАТО. Об этом заявил aif.ru военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

«Учитывая, что «Кинжал» на тысячу километров летит, то его могли использовать для такой атаки», — отметил Дандыкин.

По данным эксперта, удар мог быть направлен на защищенный командный пункт, где представители Североатлантического альянса координировали действия ВСУ.

Военблогер Подоляка: ВС РФ поразили ракетами и дронами все ТЭЦ Киева
Военблогер Подоляка: ВС РФ поразили ракетами и дронами все ТЭЦ Киева

Ранее в пятницу Министерство обороны России сообщило о нанесении войсками ответного удара высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Целями поражения стали объекты военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar