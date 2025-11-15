Дандыкин: Российские войска могли уничтожить подземный пункт НАТО в Сумах
Российские военные могли нанести удар по подземному командному пункту в Сумах, где находились офицеры НАТО. Об этом заявил aif.ru военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.
«Учитывая, что «Кинжал» на тысячу километров летит, то его могли использовать для такой атаки», — отметил Дандыкин.
По данным эксперта, удар мог быть направлен на защищенный командный пункт, где представители Североатлантического альянса координировали действия ВСУ.
Ранее в пятницу Министерство обороны России сообщило о нанесении войсками ответного удара высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Целями поражения стали объекты военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины.
