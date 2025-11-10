Россия и США
10 ноября, 05:46

В Хмельницкой области поражён аэродром ВСУ с бомбардировщиками Су-24

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Авиабаза ВСУ в Хмельницкой области, на которой размещались тактические бомбардировщики Су-24, подверглась ударам. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Поразили авиабазу. Известно, что на Староконстантинове базируются тактические бомбардировщики Су-24, используемые для ударов планирующими бомбами, а также для ударов крылатыми ракетами Storm Shadow», — сказал он.

Он отметил, что данный объект способен принимать не только эти бомбардировщики, но и истребители F-16 и Mirage-2000. Подробности о масштабах разрушений и потерях уточняются.

Новости СВО. ВС РФ сорвали план Сырского по спасению Покровска, форсировали Янчур и взяли Рыбное, США бросили Украину без оружия, 10 ноября

Ранее сообщалось, что российская сторона могла узнать о месте и времени награждения украинских военнослужащих в Днепропетровской области через взломанный групповой чат в соцсетях. Трагедия произошла из-за нарушения запрета на проведение торжественных мероприятий в прифронтовой зоне и игнорирования норм безопасности. Именно утечка информации могла привести к точечному удару по украинским позициям.

Милена Скрипальщикова
