Сырский: ВС РФ ударили по плацу в Днепропетровской области после взлома чата

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что российские военные, вероятнее всего, узнали о месте и времени награждения украинских военнослужащих в Днепропетровской области через взломанный групповой чат в социальных сетях. Об этом он сообщил в комментарии ТСН.

Главком ВСУ подчеркнул, что помимо нарушения запрета на проведение торжественных мероприятий в прифронтовой зоне, причиной трагедии стало игнорирование базовых норм безопасности. По словам Сырского, взлом социальных сетей, скорее всего, позволил российской стороне получить информацию о месте сбора.

«Проблема не только в том, что был нарушен запрет на проведение торжеств в прифронтовых районах. Снова был групповой чат в соцсетях, и это — игнорирование базовых норм безопасности. Именно взломав соцсети, скорее всего, россияне узнали о собрании», — подчеркнул Сырский.

Он также сообщил о проведении серьёзного внутреннего расследования, которое ведётся параллельно с сотрудниками Государственного бюро расследований (ГБР).

Ранее суд на Украине арестовал командира батальона, военнослужащие которого погибли во время церемонии награждения. Речь идёт об инциденте, произошедшем 1 ноября в Днепропетровской области, где в результате удара по военному построению погибли восемь ВСУшников, 40 человек получили ранения различной степени тяжести, а шесть военных в настоящее время числятся пропавшими без вести. Удар был нанесён по месту проведения награждения военнослужащих 35-го батальона морской пехоты, собравшихся по случаю годовщины создания подразделения.