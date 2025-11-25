На видео попал похожий на извержение вулкана взрыв на ТЭЦ в Киеве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena_Suvorova
В Киеве прогремела серия ночных взрывов на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.
Видео © strana.ua
Украинскую столицу прошедшей ночью атаковали дроны и ракеты. В некоторых районах наблюдались перебои с электро- и водоснабжением. Кроме того, в Дарницком районе Киева было зафиксировано попадание в нежилое здание.
Напомним, что после такой неспокойной ночи взрывы в Киеве послышались ещё и сегодня утром. Официальных комментариев от властей по поводу этой атаки пока не поступало. Кроме того, ближе к полуночи в Одессе частично пропал свет из-за удара по ТЭЦ.
