На видео попал похожий на извержение вулкана взрыв на ТЭЦ в Киеве

В Киеве прогремела серия ночных взрывов на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

Видео © strana.ua

Украинскую столицу прошедшей ночью атаковали дроны и ракеты. В некоторых районах наблюдались перебои с электро- и водоснабжением. Кроме того, в Дарницком районе Киева было зафиксировано попадание в нежилое здание.