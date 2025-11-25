Матвиенко: Трамп искренен в желании положить конец украинскому конфликту
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1
Президент США Дональд Трамп действительно хочет положить конец украинскому конфликту. Об искренности намерений американского лидера заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в беседе с MK.Ru.
«Я лично верю и в то, что договорённости по Украине возможны, и верю в искренность намерений президента Трампа. Верю в то, он хочет завершить этот конфликт», — сказала она.
Матвиенко напомнила, что российский президент Владимир Путин встречался с Трампом на Аляске, где было достигнуто понимание о путях завершения конфликта, и Россия «ни на йоту не отступила от согласованных подходов».
Председатель Совета Федерации также возложила ответственность за срыв мирных инициатив на европейские страны, которые, по её словам, «абсолютно не хотят мира и верят в то, что Россию можно победить на поле боя». Матвиенко констатировала, что Евросоюз превратился в «инструмент глобальной партии войны», который целенаправленно сводит на нет любые мирные усилия.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США продают огромные объёмы оружия НАТО, а европейские страны затем отдают всё это Украине. При этом лидеры ЕС до сих пор не теряют надежды вернуть американского президента на прежний трек, заставив его бросить все ресурсы на поддержку Киева.
