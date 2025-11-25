Президент США Дональд Трамп действительно хочет положить конец украинскому конфликту. Об искренности намерений американского лидера заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в беседе с MK.Ru.

«Я лично верю и в то, что договорённости по Украине возможны, и верю в искренность намерений президента Трампа. Верю в то, он хочет завершить этот конфликт», — сказала она.

Матвиенко напомнила, что российский президент Владимир Путин встречался с Трампом на Аляске, где было достигнуто понимание о путях завершения конфликта, и Россия «ни на йоту не отступила от согласованных подходов».

Председатель Совета Федерации также возложила ответственность за срыв мирных инициатив на европейские страны, которые, по её словам, «абсолютно не хотят мира и верят в то, что Россию можно победить на поле боя». Матвиенко констатировала, что Евросоюз превратился в «инструмент глобальной партии войны», который целенаправленно сводит на нет любые мирные усилия.