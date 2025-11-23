Лидеры ЕС собрались к Трампу с миссией вернуть его на старый трек по Украине

Группа европейских лидеров может направиться в Вашингтон уже во вторник, чтобы повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Поводом для возможной поездки стала встреча представителей ЕС и США в Женеве в воскресенье, которая, по данным канала, должна определить повестку на ближайшие дни. После неё планируется созвать встречу европейской «коалиции желающих», по итогам которой и примут решение о визите в США.

«Возможно, что в ближайшую неделю европейские лидеры вновь направятся в Вашингтон, чтобы ещё раз попытаться вернуть Трампа на прежнюю позицию <...> Вероятнее всего, группа европейских лидеров направится в Вашингтон — возможно, уже во вторник», — говорится в материале телеканала.

Источники также назвали «хорошим, коротким, но продуктивным» недавний телефонный разговор премьер-министра Великобритании Кира Стармера с Трампом.