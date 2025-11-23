Лидеры ЕС собрались к Трампу с миссией вернуть его на старый трек по Украине
Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon
Группа европейских лидеров может направиться в Вашингтон уже во вторник, чтобы повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источники.
Поводом для возможной поездки стала встреча представителей ЕС и США в Женеве в воскресенье, которая, по данным канала, должна определить повестку на ближайшие дни. После неё планируется созвать встречу европейской «коалиции желающих», по итогам которой и примут решение о визите в США.
«Возможно, что в ближайшую неделю европейские лидеры вновь направятся в Вашингтон, чтобы ещё раз попытаться вернуть Трампа на прежнюю позицию <...> Вероятнее всего, группа европейских лидеров направится в Вашингтон — возможно, уже во вторник», — говорится в материале телеканала.
Источники также назвали «хорошим, коротким, но продуктивным» недавний телефонный разговор премьер-министра Великобритании Кира Стармера с Трампом.
Ранее стало известно, что Трамп одобрил 28-пунктовый мирный план по Украине и передал его Киеву. Копию документа также получили в Москве, однако детальных переговоров между США и Россией пока не проводилось. После ознакомления с текстом Владимир Зеленский сразу начал консультации с европейскими партнёрами. Французский лидер Эмманюэль Макрон тогда заявил, что план может стать отправной точкой для переговоров, но требует значительной доработки. При этом в дипломатических кругах Британии считают, что план главы США может быть лучшим из того, на что может рассчитывать Украина.
