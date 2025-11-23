Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 17:21

Трамп заявил о масштабных продажах оружия НАТО Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /mark reinstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает продавать НАТО значительные объёмы вооружений, предназначенных для последующей передачи Украине. Эту информацию он обнародовал в воскресенье, 23 ноября, в своём аккаунте в социальной сети Truth Social.

«США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине», — написал Трамп. Он не стал раскрывать детали — ни конкретные виды вооружений, ни сумму или стороны сделок.

Трамп обвинил «руководство» Украины в неблагодарности, а Европу — в двуличии
Трамп обвинил «руководство» Украины в неблагодарности, а Европу — в двуличии

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп ранее одобрил 28-пунктовый мирный план, предусматривающий, в том числе, отмену антироссийских санкций и вывод ВСУ с территории Донбасса. Администрация президента США установила для Киева чёткий срок — 27 ноября — для принятия предложенных условий урегулирования конфликта.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar