Трамп заявил о масштабных продажах оружия НАТО Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает продавать НАТО значительные объёмы вооружений, предназначенных для последующей передачи Украине. Эту информацию он обнародовал в воскресенье, 23 ноября, в своём аккаунте в социальной сети Truth Social.

«США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для передачи Украине», — написал Трамп. Он не стал раскрывать детали — ни конкретные виды вооружений, ни сумму или стороны сделок.