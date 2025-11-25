Белый дом: Трамп остановил прямое финансирование конфликта на Украине

Белый дом сообщил, что США прекратили прямое финансирование конфликта на Украине по решению президента Дональда Трампа.

«Президент Трамп остановил финансирование этой войны, но США по-прежнему отправляют или продают НАТО большое количество вооружений», – заявила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт.

По словам Левитт, поставки вооружений через НАТО продолжаются, однако такая практика не может длиться бесконечно. При этом Трамп неоднократно подчёркивал, что Америка больше не вкладывает свои средства в украинский конфликт, а получает прибыль от продажи оружия союзникам.

Ранее Life.ru писал, что США при Трампе перестали быть союзником Европы. Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что Вашингтон разрабатывает план урегулирования на Украине без консультаций с ЕС. После появления 28-пунктного плана по прекращению войны Америку больше нельзя считать партнёром, который учитывает интересы Европы, считает дипломат.