24 ноября, 20:23

Боррель: США при Трампе перестали быть союзником Европы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Соединённые Штаты при администрации Дональда Трампа более не могут рассматриваться в качестве союзника Европейского союза. Он указал, что Вашингтон разрабатывает план урегулирования на Украине без консультаций с европейскими партнёрами, хотя вопросы напрямую затрагивают безопасность ЕС.

«После появления 28-пунктного плана по прекращению войны на Украине США Трампа больше нельзя считать союзником Европы, которую даже не консультируют по вопросам», написал он в социальной сети X.

Боррель призвал Европу признать кардинальное изменение политики США и адаптироваться к новой реальности.

Ранее сообщалось, что европейские страны подготовили собственный план урегулирования конфликта на Украине из 24 пунктов в ответ на инициативу президента США Дональда Трампа. Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил желание переработать американский план совместно с лидерами ЕС.

