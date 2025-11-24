Боррель: США при Трампе перестали быть союзником Европы

Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Соединённые Штаты при администрации Дональда Трампа более не могут рассматриваться в качестве союзника Европейского союза. Он указал, что Вашингтон разрабатывает план урегулирования на Украине без консультаций с европейскими партнёрами, хотя вопросы напрямую затрагивают безопасность ЕС.

«После появления 28-пунктного плана по прекращению войны на Украине США Трампа больше нельзя считать союзником Европы, которую даже не консультируют по вопросам», — написал он в социальной сети X.

Боррель призвал Европу признать кардинальное изменение политики США и адаптироваться к новой реальности.