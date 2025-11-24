Европе предрекли неизбежную нормализацию отношений с Россией. Всё ради выгоды
Чапутович: Запад захочет получить выгоду от партнёрства России и США
Обложка © Wikipedia / Kancelaria Premiera
Западноевропейские страны будут стремиться извлечь выгоду из сотрудничества США и России. Об этом в эфире радиостанции RMF24 заявил бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович.
«Европейцам просто нужно это признать. Я думаю, что, поскольку Россия будет партнёром Соединённых Штатов, именно западноевропейские страны захотят получить выгоду от этого сотрудничества», — сказал политик.
При этом достигнутые договорённости могут включать множество экономических соглашений между Россией и США.
«И другие страны будут ориентироваться на это и уделять внимание новому партнёру Соединённых Штатов – России», — заявил бывший глава МИД Польши.
По словам Чапутовича, необходимо проанализировать, как Штаты видят новый европейский порядок. После победы президента Америки Дональда Трампа они, предположительно, будут стремиться к союзу или соглашению с Россией, которому окажутся подчинены и другие структуры, включая Европейский союз и Польшу.
Ранее сообщалось, что на саммите G20 в Йоханнесбурге делегации государств, отнесённых к недружественным, выступили с инициативами по экономическому взаимодействию с Москвой. С некоторыми из них были проведены конструктивные переговоры по совместной повестке дня.
