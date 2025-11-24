Западноевропейские страны будут стремиться извлечь выгоду из сотрудничества США и России. Об этом в эфире радиостанции RMF24 заявил бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович.

«Европейцам просто нужно это признать. Я думаю, что, поскольку Россия будет партнёром Соединённых Штатов, именно западноевропейские страны захотят получить выгоду от этого сотрудничества», — сказал политик.

При этом достигнутые договорённости могут включать множество экономических соглашений между Россией и США.

«И другие страны будут ориентироваться на это и уделять внимание новому партнёру Соединённых Штатов – России», — заявил бывший глава МИД Польши.

По словам Чапутовича, необходимо проанализировать, как Штаты видят новый европейский порядок. После победы президента Америки Дональда Трампа они, предположительно, будут стремиться к союзу или соглашению с Россией, которому окажутся подчинены и другие структуры, включая Европейский союз и Польшу.

Ранее сообщалось, что на саммите G20 в Йоханнесбурге делегации государств, отнесённых к недружественным, выступили с инициативами по экономическому взаимодействию с Москвой. С некоторыми из них были проведены конструктивные переговоры по совместной повестке дня.