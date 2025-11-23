Недружественные страны сделали России заманчивое предложение на саммите G20
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sanjiv Shukla
На саммите «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге (22-23 ноября) представители государств, входящих в перечень недружественных, выступили с предложениями по экономическому сотрудничеству с Москвой. Об этом заявил глава российской делегации и замглавы администрации президента Максим Орешкин.
«Я сейчас не буду называть конкретные страны, чтобы их коллеги потом не обижали — ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству, по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты», — рассказал он на пресс-конференции.
По словам Орешкина, с несколькими из этих стран удалось провести конструктивное обсуждение совместной повестки дня.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин отказался ехать на саммит G20, но от России туда всё же направилась делегация. Затем американский лидер Дональд Трамп заявил, что не поедет в ЮАР, а после этого и глава Китая Си Цзиньпин тоже решил пропустить мероприятие.
