Недружественные страны сделали России заманчивое предложение на саммите G20

На саммите «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге (22-23 ноября) представители государств, входящих в перечень недружественных, выступили с предложениями по экономическому сотрудничеству с Москвой. Об этом заявил глава российской делегации и замглавы администрации президента Максим Орешкин.

«Я сейчас не буду называть конкретные страны, чтобы их коллеги потом не обижали — ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству, по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты», — рассказал он на пресс-конференции.

По словам Орешкина, с несколькими из этих стран удалось провести конструктивное обсуждение совместной повестки дня.