23 ноября, 09:10

Кремль опубликовал русский текст декларации саммита G20

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matias Lynch

На сайте Кремля опубликовали русский текст декларации саммита Группы двадцати (G20), принятой в ЮАР. Документ состоит из 17 разделов и охватывает широкий круг вопросов.

В декларации уделено внимание таким аспектам, как укрепление устойчивости к стихийным бедствиям и механизмам реагирования на них. В ней также изложены меры по обеспечению приемлемого уровня задолженности стран с низким уровнем дохода, мобилизации финансирования для справедливых энергетических переходов и использованию критически важных полезных ископаемых для инклюзивного роста и устойчивого развития.

Значительная часть текста посвящена вопросам инклюзивного экономического роста, индустриализации, занятости, сокращению неравенства и продовольственной безопасности. Рассматриваются также проблематика искусственного интеллекта, управление данными и инновации для устойчивого развития. Документ отражает партнёрство с Африкой, финансовый трек, укрепление международной финансовой архитектуры, повышение долговой устойчивости, увеличение потоков устойчивого финансирования, инвестиции в инфраструктуру и здравоохранение, обеспечение финансовой стабильности, содействие инновациям, стабильность международной налоговой системы и совершенствование мобилизации внутренних ресурсов. Кроме того, декларация подчёркивает вклад G20 в глобальную повестку дня в области развития, содействие справедливому глобальному управлению и содержит обзор деятельности объединения за прошедший период.

Страна-хозяйка саммита G20 негодует из-за шумихи вокруг отказа США ехать на встречу

Ранее стало известно, что Аргентина отказалась одобрить итоговый документ саммита «Большой двадцатки» в Южно-Африканской Республике. В МИД страны объяснили это решение нарушением правил консенсуса, регулирующих деятельность G20, а также наличием геополитических разногласий. Внешнеполитическое ведомство выразило сожаление, что декларация была принята без достижения согласия всех членов форума.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Афонина
