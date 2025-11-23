Аргентина по важной причине не поддержала итоговый документ G20

Аргентина отказалась поддерживать итоговый документ саммита «Большой двадцатки», проходившего в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.

«Аргентина не поддержала итоговый документ, распространённый в ходе саммита лидеров «Группы двадцати» в Йоханнесбурге», — говорится в заявлении.

Данное решение обусловлено нарушением правил консенсуса, регулирующих деятельность G20, а также наличием геополитических разногласий. В МИД выразили сожаление, что декларация была сочтена одобренной без достижения согласия всех членов форума, включая Аргентину и ряд других государств.

Ранее Life.ru писал, что лидеры «Большой двадцатки» поддержали реформирование ООН, включая расширение состава Совета Безопасности. Соответствующая позиция зафиксирована в совместной декларации по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге.