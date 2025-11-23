Орешкин: Россия готова работать с США в рамках их председательства в G20

Россия готова к работе в G20 в период их председательства в 2026 году. Об этом заявил замглавы Администрации Президента Максим Орешкин. По его словам, Москва сохраняет активное участие в работе «Большой двадцатки» вне зависимости от того, кто занимает пост председателя.

«Мы будем работать с США в рамках их председательства в «двадцатке». Россия всегда активно работает в «двадцатке» вне зависимости от того, кто является председателем. Мы стараемся внести свой вклад в первую очередь в позитивную повестку развития», — ответил Орешкин на вопрос журналистов.

А ранее на полях саммита G20 канцлер ФРГ Фридрих Мерц помирился с президентом Бразилии Лулой да Силвой после нелестных заявлений о Белене. Главы государств «вербально обнимали друг друга» на протяжении 40 секунд. Бразильский президент дал канцлеру несколько наставлений по ресторанам и танцам, после чего Мерц пообещал «в следующий раз» сходить на танцы вместе.