Мерц примирился с Лулой да Силвой после скандальных слов и предложил потанцевать

Во время саммита G20 в Йоханнесбурге состоялась неформальная встреча канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Бразилии Лулы да Силвы, на которой удалось снять напряжение, возникшее после предыдущих высказываний о Белене и примириться. Об этом сообщает агентство DPA.

Как рассказал агентству источник, главы государств «вербально обнимали друг друга» на протяжении 40 секунд. Бразильский президент дал канцлеру несколько наставлений по ресторанам и танцам, после чего Мерц пообещал «в следующий раз» сходить на танцы вместе.

Необходимость в примирении возникла после проведения конференции ООН по изменению климата COP30 в бразильском Белене. Глава немецкого правительства рассказал, что журналисты из его окружения были рады покинуть этот город.