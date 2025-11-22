Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 ноября, 20:05

Мерц примирился с Лулой да Силвой после скандальных слов и предложил потанцевать

Лула да Силва и Фридрих Мерц. Обложка © X / Bundeskanzler Friedrich Merz

Во время саммита G20 в Йоханнесбурге состоялась неформальная встреча канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Бразилии Лулы да Силвы, на которой удалось снять напряжение, возникшее после предыдущих высказываний о Белене и примириться. Об этом сообщает агентство DPA.

Как рассказал агентству источник, главы государств «вербально обнимали друг друга» на протяжении 40 секунд. Бразильский президент дал канцлеру несколько наставлений по ресторанам и танцам, после чего Мерц пообещал «в следующий раз» сходить на танцы вместе.

Необходимость в примирении возникла после проведения конференции ООН по изменению климата COP30 в бразильском Белене. Глава немецкого правительства рассказал, что журналисты из его окружения были рады покинуть этот город.

ЕС совместно с Канадой и Японией требуют доработки мирного плана США по Украине

А ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил на открытии саммита G20 в Йоханнесбурге, что «Группа двадцати» рискует потерять смысл существования, если её участники не смогут объединиться и предложить реальные решения мировых кризисов. По его утверждению, «Большая двадцадка» переживает момент, когда за одним столом трудно договориться даже по ключевым темам.

Тимур Хингеев
