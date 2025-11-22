Россия и США
22 ноября, 16:45

ЕС совместно с Канадой и Японией требуют доработки мирного плана США по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Лидеры Европейского союза, Канады и Японии выступили с требованием доработки американского плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщается в совместном заявлении, опубликованном ЕК по итогам экстренной встречи на полях саммита G20 в Йоханнесбурге, которое подписали руководители институтов ЕС, представители Германии, Франции, Италии, а также Великобритании и Норвегии.

«Этот проект является основой, которая потребует дополнительной работы. Мы озабочены предложенными сокращениями украинских вооруженных сил, которые оставят Украину уязвимой», — говорится в сообщении.

В заявлении также потребовали не допустить изменения границ Украины силой. Лидеры отметили, что любые действия, затрагивающие интересы ЕС и НАТО, должны получать от них предварительное согласие. При этом представители западных стран подтвердили свою твёрдую поддержку Украины и намерение координировать дальнейшие шаги с Киевом и Вашингтоном, одновременно приветствуя продолжающиеся мирные усилия США.

Трамп заявил, что Зеленскому придётся одобрить мирный план США
Трамп заявил, что Зеленскому придётся одобрить мирный план США

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее одобрил мирный план из 28 пунктов, направленный на урегулирование конфликта на Украине. Однако Франция, Германия и Великобритания совместно с украинской стороной начали вести работу над альтернативным проектом, в котором бы учитывались многие положительные аспекты для Киева. Позже Трамп обозначил следующий четверг, 27 ноября, в качестве предельного срока для представления согласованного мирного плана по Украине.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
    avatar