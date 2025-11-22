ЕС совместно с Канадой и Японией требуют доработки мирного плана США по Украине
Лидеры Европейского союза, Канады и Японии выступили с требованием доработки американского плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщается в совместном заявлении, опубликованном ЕК по итогам экстренной встречи на полях саммита G20 в Йоханнесбурге, которое подписали руководители институтов ЕС, представители Германии, Франции, Италии, а также Великобритании и Норвегии.
«Этот проект является основой, которая потребует дополнительной работы. Мы озабочены предложенными сокращениями украинских вооруженных сил, которые оставят Украину уязвимой», — говорится в сообщении.
В заявлении также потребовали не допустить изменения границ Украины силой. Лидеры отметили, что любые действия, затрагивающие интересы ЕС и НАТО, должны получать от них предварительное согласие. При этом представители западных стран подтвердили свою твёрдую поддержку Украины и намерение координировать дальнейшие шаги с Киевом и Вашингтоном, одновременно приветствуя продолжающиеся мирные усилия США.
Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее одобрил мирный план из 28 пунктов, направленный на урегулирование конфликта на Украине. Однако Франция, Германия и Великобритания совместно с украинской стороной начали вести работу над альтернативным проектом, в котором бы учитывались многие положительные аспекты для Киева. Позже Трамп обозначил следующий четверг, 27 ноября, в качестве предельного срока для представления согласованного мирного плана по Украине.
