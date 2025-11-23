Страна-хозяйка саммита G20 негодует из-за шумихи вокруг отказа США ехать на встречу
Соединённым Штатам уделили слишком много внимания из-за отказа посылать делегацию на саммит «Большой двадцатки» в ЮАР. Об этом во время общения с журналистами на мероприятии заявил представитель южноафриканского МИД Криспин Пири.
«Да, я так думаю. Мы действительно уделили внимание тому, кого не было. Но это их выбор. Правительство США само озвучило причину», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин отказался ехать на саммит G20, но от России туда всё же направилась делегация. Затем американский лидер Дональд Трамп заявил, что не поедет в ЮАР, а после этого и глава Китая Си Цзиньпин тоже решил пропустить мероприятие.
