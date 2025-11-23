Страна-хозяйка саммита G20 негодует из-за шумихи вокруг отказа США ехать на встречу

Соединённым Штатам уделили слишком много внимания из-за отказа посылать делегацию на саммит «Большой двадцатки» в ЮАР. Об этом во время общения с журналистами на мероприятии заявил представитель южноафриканского МИД Криспин Пири.

«Да, я так думаю. Мы действительно уделили внимание тому, кого не было. Но это их выбор. Правительство США само озвучило причину», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.