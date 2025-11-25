Взрывы сотрясают Киев на фоне воздушной тревоги
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga
В Киеве утром прогремели взрывы — информация появилась сразу после объявления воздушной тревоги по всей территории Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Эспресо».
По данным местных СМИ, это не первые взрывы за сутки: минувшей ночью в столице также фиксировали аналогичные происшествия. Официальных комментариев о последствиях или причинах произошедшего пока нет.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска накрыли инфраструктуру и базы наёмников ВСУ в 152 местах. Под удар попали и склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранцев.
