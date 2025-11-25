Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 05:25

Взрывы сотрясают Киев на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

В Киеве утром прогремели взрывы — информация появилась сразу после объявления воздушной тревоги по всей территории Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Эспресо».

По данным местных СМИ, это не первые взрывы за сутки: минувшей ночью в столице также фиксировали аналогичные происшествия. Официальных комментариев о последствиях или причинах произошедшего пока нет.

В Одессе после взрывов повредило ТЭЦ и частично обесточило город
В Одессе после взрывов повредило ТЭЦ и частично обесточило город

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска накрыли инфраструктуру и базы наёмников ВСУ в 152 местах. Под удар попали и склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранцев.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar