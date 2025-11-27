Жители Новокуйбышевска сообщили о серии взрывов над городом

В небе над Новокуйбышевском в Самарской области произошла серия взрывов. По предварительным данным, это работа систем ПВО, которым удалось сбить несколько воздушных целей.

Местные жители рассказали SHOT, что около часа назад их разбудили громкие хлопки — всего прозвучало до десяти мощных взрывов. Очевидцы также наблюдали в небе яркие вспышки. Предположительно, отражение атаки ВСУ продолжается.

Информации о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент нет.