27 ноября, 01:11

Жители Новокуйбышевска сообщили о серии взрывов над городом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

В небе над Новокуйбышевском в Самарской области произошла серия взрывов. По предварительным данным, это работа систем ПВО, которым удалось сбить несколько воздушных целей.

Местные жители рассказали SHOT, что около часа назад их разбудили громкие хлопки — всего прозвучало до десяти мощных взрывов. Очевидцы также наблюдали в небе яркие вспышки. Предположительно, отражение атаки ВСУ продолжается.

Информации о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент нет.

Никита Никонов
