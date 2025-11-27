Многоквартирный дом повреждён в Пензенской области из-за атаки дрона

В Пензенской области многоквартирный дом повреждён в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

«Сегодня около часа ночи в Тамале осколки беспилотного летательного аппарата повредили крышу нежилого одноэтажного здания, которое пустует уже несколько лет. Взрывной волной выбиты стёкла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме», — написал он в телеграм-канале.

В настоящее время место происхождения оцеплено, на месте работают сотрудники всех экстренных служб. Согласно предварительной информации, погибших нет. Жильцам повреждённых квартир будет незамедлительно оказана необходимая помощь.

Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие, воздержаться от распространения непроверенных данных, а также от публикаций фото- и видеоматериалов с места происшествия в социальных сетях, чтобы невольно не содействовать вражеской пропаганде.

Ранее в Белгородской области три человека пострадали при атаках ВСУ. В Минобороны РФ тем временем сообщили, что за вечер 26 ноября силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА.