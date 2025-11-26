Силы ПВО сбили 19 украинских дронов над регионами России за три часа

Вечером в среду Минобороны сообщило об отражении очередного налёта украинских беспилотников, которые пытались атаковать цели на территории нескольких российских регионов. С 20:00 до 23:00 дежурные расчёты ПВО уничтожили 19 аппаратов.

Десять вражеских дронов уничтожили в Курской области, четыре – в Белгородской, ещё три сбили над акваторией Азовского моря. По одному беспилотнику перехватили в районе Ростова-на-Дону и Рязани. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью ВСУ нанесли удар БПЛА по Чувашии. Повреждения получили два дома, а среди раненых оказался подросток. Владельцам жилья и пострадавшим пообещала помочь местная администрация.