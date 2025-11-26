Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 ноября, 20:40

Силы ПВО сбили 19 украинских дронов над регионами России за три часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Вечером в среду Минобороны сообщило об отражении очередного налёта украинских беспилотников, которые пытались атаковать цели на территории нескольких российских регионов. С 20:00 до 23:00 дежурные расчёты ПВО уничтожили 19 аппаратов.

Десять вражеских дронов уничтожили в Курской области, четыре – в Белгородской, ещё три сбили над акваторией Азовского моря. По одному беспилотнику перехватили в районе Ростова-на-Дону и Рязани. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Над тремя регионами России за четыре часа сбили 12 украинских БПЛА
Над тремя регионами России за четыре часа сбили 12 украинских БПЛА

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью ВСУ нанесли удар БПЛА по Чувашии. Повреждения получили два дома, а среди раненых оказался подросток. Владельцам жилья и пострадавшим пообещала помочь местная администрация.

