Женщина получила ранения после падения дрона ВСУ под Таганрогом

В Ростовской области вечером в среду отразили очередную атаку БПЛА. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, дроны упали в Таганроге и Неклиновском районе.

Один из вражеских БПЛА рухнул в посёлке Дмитриадовский и задел частный дом, а осколки стекла ранили женщину. Медики помогли ей на месте, угрозы жизни нет.

Слюсарь добавил, что расчёты ПВО продолжают работу, поскольку в районе юго-западных границ фиксируют новые воздушные цели.

Ранее Life.ru писал, что ПВО сбила девятнадцать украинских дронов за три часа сразу в нескольких регионах. БПЛА летели в сторону Курской, Белгородской областей и над Азовским морем, часть аппаратов рухнула под Ростовом.