Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 20:49

Женщина получила ранения после падения дрона ВСУ под Таганрогом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ростовской области вечером в среду отразили очередную атаку БПЛА. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, дроны упали в Таганроге и Неклиновском районе.

Один из вражеских БПЛА рухнул в посёлке Дмитриадовский и задел частный дом, а осколки стекла ранили женщину. Медики помогли ей на месте, угрозы жизни нет.

Слюсарь добавил, что расчёты ПВО продолжают работу, поскольку в районе юго-западных границ фиксируют новые воздушные цели.

В Белгородской области три человека пострадали при атаках ВСУ
В Белгородской области три человека пострадали при атаках ВСУ

Ранее Life.ru писал, что ПВО сбила девятнадцать украинских дронов за три часа сразу в нескольких регионах. БПЛА летели в сторону Курской, Белгородской областей и над Азовским морем, часть аппаратов рухнула под Ростовом.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar