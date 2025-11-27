Россияне стали активно снимать наличные из-за угрозы блокировки счетов

В III квартале 2025 года россияне сняли 659 млрд рублей наличными — в пять раз больше, чем годом ранее. Одна из причин — малый бизнес экономит на эквайринге: комиссии от 0,5% до 2,5% от продаж плюс фиксированные платежи делают наличные выгоднее, пишет газета «Известия».

Эксперты отмечают и второй фактор: банки активно блокируют карты при подозрительных P2P-переводах, даже если деньги легальные. Из-за этого граждане предпочитают держать «живые» деньги — на всякий случай.

Однако ЦБ предупреждает: рост популярности наличных временный. Доля наличности в общей денежной массе даже снизилась — до 15,1%. При этом безналичные платежи за год выросли на 13%.

Чтобы не попасть под блокировку, советуют не принимать деньги от незнакомцев, не передавать карты третьим лицам и четко указывать назначение платежей. Как говорят банкиры, речь не о «перестраховке», а о борьбе с мошенниками — но иногда страдают и честные пользователи.

Несмотря на всплеск спроса на наличные, доля безналичных платежей в России остаётся на уровне 87% — один из самых высоких показателей в мире. По данным ЦБ, за июль–сентябрь 2025 года их объём вырос на 13% по сравнению с тем же периодом 2024 года.