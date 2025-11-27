Россия и США
Экономист объяснила, сколько наличных можно снимать в день

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Ужесточение лимитов на выдачу наличных средств через банкоматы связано с противодействием мошеннической деятельности и выполнением требований Центробанка по управлению финансовыми рисками. Подробности о новых ограничениях в беседе с агентством «Прайм» раскрыла эксперт Экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.

«Как правило, лимит на снятие наличных по дебетовой карте обычно составляет от 100 до 300 тысяч рублей в сутки и до трёх миллионов рублей в месяц. Премиальным клиентам позволено больше, а в случае подозрительных операций банки могут ввести лимит до 50 тысяч рублей на ближайшие 48 часов», — рассказала эксперт.

Как пояснила Мамедова, ежемесячный лимит в размере 100 тысяч рублей может быть применён к тем клиентам, которые ранее уже подозревались в причастности к мошенническим операциям.

Во избежание неожиданных ограничений и блокировок эксперт рекомендует заранее уточнять в своём банке условия снятия наличных, если планируется операция на сумму свыше 50 тысяч рублей.

Ранее Life.ru писал, что в третьем квартале 2025 года объём наличных денег в российской экономике вырос на 659 миллиардов рублей. Этот показатель в пять раз превышает данные за аналогичный период 2024 года. По дынным ЦБ, граждане начали чаще снимать наличные в связи с учащением сбоев в мобильном интернете,

Виталий Приходько
