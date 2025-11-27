Участники беспорядков в Махачкале швыряли камни в сотрудников полиции

Участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы вступали в ожесточённое противостояние с сотрудниками полиции и Росгвардии. Об этом рассказал замглавы управления организации охраны общественного порядка МВД по Дагестану Руслан Мустафаев.

«В сотрудников полиции периодически летел град камней и других тяжёлых предметов, фрагменты тротуарной плитки, какие-то ящики, комья земли и тому подобное. Также при непосредственном соприкосновении с оцеплением наиболее агрессивно настроенные представители толпы применяли насилие в отношении сотрудников полиции и Росгвардии», — цитирует Мустафаева РИА «Новости».

Кроме того, по его словам, протестующие наносили удары, пытались выбить снаряжение, сбрасывали каски и хотели повалить на землю правоохранителей. И несмотря на значительное число сотрудников правоохранительных органов, удерживать контроль над территорией оказалось трудно. Протестующие продвигались к парковочной зоне, международному терминалу и взлётно-посадочной полосе. По мнению Мустафаева, действия толпы выглядели скоординированными и могли кем-то управляться.

Ранее стало известно, что около 1400 человек участвовали в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Как сообщил начальник отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы Алихан Алхулаев, к моменту прибытия полиции на территории аэропорта находились 700–800 правоохранителей, позднее их число выросло до примерно 1200.