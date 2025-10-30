В погромах с поиском евреев в турбине самолёта в Махачкале насчитали уже 1400 человек

Около 1400 человек участвовали в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Об этом заявил начальник отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы Алихан Алхулаев в показаниях, оглашённых в Верховном суде Дагестана.

Суд заочно рассматривает дела против троих предполагаемых организаторов событий 29 октября 2023 года: бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва*, администратора телеграм-канала «Утро Дагестан»** Абакары Абакарова и Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского, ранее объявленного в международный розыск по обвинению в создании террористического сообщества). На заседании прокурор огласил показания около десяти свидетелей.

«По прибытии в аэропорт мы заметили толпу митингующих граждан, которые шли то в одну сторону, то в другую… На момент нашего прибытия количество участников массовых беспорядков составляло примерно 1000 человек, может, больше», — сказал Алихан Алхулаев.

По его словам, он прибыл в аэропорт около 21:30 мск вместе с 80 сотрудниками отдела, направив их на оцепление терминала В, чтобы не допустить проникновения на взлётно-посадочную полосу, а сам с руководством МВД обеспечивал порядок на ВПП. Прибыв, полиция увидела толпу, численность которой сначала составляла около 1000 человек и увеличилась до примерно 1400. Он также отметил, что на территории аэропорта к моменту их прибытия находились 700–800 правоохранителей, позднее их число выросло до примерно 1200.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.