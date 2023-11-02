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2 ноября, 14:49

"Зачем?": Глава Дагестана удивился поискам евреев в турбине самолёта

Меликов осудил участников беспорядков за поиски евреев в турбине самолёта

<p>Один из участников беспорядков ищет евреев в турбине самолёта в Махачкале. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Один из участников беспорядков ищет евреев в турбине самолёта в Махачкале. Обложка © Telegram / SHOT

Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на разошедшееся фото с беспорядков в аэропорту Махачкалы, где один из участников искал евреев в турбине самолёта. Руководитель региона раскритиковал подобное поведение и подчеркнул, что теперь "над нами смеётся весь мир".

Меликов осудил участников беспорядков за поиски евреев в турбине самолёта. Видео © Telegram / Махачкала № 1

"Зачем на фюзеляже или под крылом воздушного судна, в турбине искать еврея? Вот вам сейчас смешно, у меня, когда первый раз увидел, тоже была улыбка на лице. А потом стало страшно. Он туда заглядывает и смотрит, есть ли там евреи или нет. Над нами же весь мир смеётся благодаря вот этим проходимцам", — сказал Меликов.

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Как сообщал Лайф, 29 октября разъярённая толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта Уйташ и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, прибывший из Тель-Авива. Туда сразу стянули силовиков, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". По словам президента РФ Владимира Путина, события в Махачкале были инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. После случившегося решено усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия. Позже стало известно, что глава Дагестана Сергей Меликов доложил Путину о наказании для участников беспорядков в Махачкале.

Никита Осипов
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