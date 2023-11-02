"Зачем?": Глава Дагестана удивился поискам евреев в турбине самолёта

Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на разошедшееся фото с беспорядков в аэропорту Махачкалы, где один из участников искал евреев в турбине самолёта. Руководитель региона раскритиковал подобное поведение и подчеркнул, что теперь "над нами смеётся весь мир".

"Зачем на фюзеляже или под крылом воздушного судна, в турбине искать еврея? Вот вам сейчас смешно, у меня, когда первый раз увидел, тоже была улыбка на лице. А потом стало страшно. Он туда заглядывает и смотрит, есть ли там евреи или нет. Над нами же весь мир смеётся благодаря вот этим проходимцам", — сказал Меликов.