В МИД РФ назвали антироссийским призыв Израиля к гражданам не ездить на Северный Кавказ
Захарова: РФ недоумевает, почему Израиль призвал не ездить на Северный Кавказ
В России недоумевают, почему Иерусалим призывал граждан Израиля не ездить на Северный Кавказ, учитывая, что во многих государствах НАТО организовываются антиизраильские акции, но таких заявлений по отношению к ним власти еврейского государства не делали. Как отметила во время брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, это "антироссийский шаг", который вводит в заблуждение население Израиля.
"У меня есть доказательства. В странах НАТО проходят антиизраильские митинги, протесты и не просто в поддержку Палестины, а явно с антиизраильскими лозунгами, плакатами, выступлениями, всё это носит агрессивный характер, угрожающими заявлениями, в этом принимает участие огромное количество людей, — отметила Захарова на брифинге, добавив, что она не видела заявлений официального Израиля относительного того, что гражданам не рекомендованы поездки в эти страны.
Дипломат добавила, что в ходе состоявшихся в европейских государствах митингов прозвучало много антиизраильских лозунгов чудовищного характера, которые Россия отвергает и считает их недопустимыми. Захарова уверена, что отсутствие предупреждений израильского МИД о поездках в эти страны не имеет никакого отношения к реальности и направлено против России.
"А реальность — это та реакция, которую продемонстрировала наша страна на всех уровнях: государственном, политическом, общественном, на уровне всех ветвей власти после событий в Махачкале. И в Дагестане на всех уровнях: и руководство, и общественность, и представители конфессий высказались после событий, назвав их позорищем", — заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Накануне Правительство Израиля призвало граждан страны воздержаться от поездок на Северный Кавказ, выпустив предупреждение четвёртого уровня. Израильтянам, которые уже находится в регионе, рекомендовано уехать оттуда.
Как сообщал Лайф, 29 октября разъярённая толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта Уйташ и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, прибывший из Тель-Авива. Туда сразу стянули силовиков, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". По словам президента РФ Владимира Путина, события в Махачкале были инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. После случившегося решено усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия. Сегодня стало известно, что глава Дагестана Сергей Меликов доложил Путину о наказании для участников беспорядков в Махачкале.
Vk / МИД России