В МИД РФ назвали антироссийским призыв Израиля к гражданам не ездить на Северный Кавказ

В России недоумевают, почему Иерусалим призывал граждан Израиля не ездить на Северный Кавказ, учитывая, что во многих государствах НАТО организовываются антиизраильские акции, но таких заявлений по отношению к ним власти еврейского государства не делали. Как отметила во время брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, это "антироссийский шаг", который вводит в заблуждение население Израиля.

"У меня есть доказательства. В странах НАТО проходят антиизраильские митинги, протесты и не просто в поддержку Палестины, а явно с антиизраильскими лозунгами, плакатами, выступлениями, всё это носит агрессивный характер, угрожающими заявлениями, в этом принимает участие огромное количество людей, — отметила Захарова на брифинге, добавив, что она не видела заявлений официального Израиля относительного того, что гражданам не рекомендованы поездки в эти страны.

Дипломат добавила, что в ходе состоявшихся в европейских государствах митингов прозвучало много антиизраильских лозунгов чудовищного характера, которые Россия отвергает и считает их недопустимыми. Захарова уверена, что отсутствие предупреждений израильского МИД о поездках в эти страны не имеет никакого отношения к реальности и направлено против России.

"А реальность — это та реакция, которую продемонстрировала наша страна на всех уровнях: государственном, политическом, общественном, на уровне всех ветвей власти после событий в Махачкале. И в Дагестане на всех уровнях: и руководство, и общественность, и представители конфессий высказались после событий, назвав их позорищем", — заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.