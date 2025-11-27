Поезд-убийца насмерть сбил 11 рабочих в Китае
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K_Z
Испытательный поезд врезался в группу строителей на путях в китайском Куньмине. Сообщается, что в результате происшествия погибли 11 человек, ещё двое получили травмы.
По данным железнодорожного управления, инцидент произошёл на станции «Лоянчжэнь». Поезд проводил испытания сейсмического оборудования и сбил людей, когда те находились на путях. После ЧП началась спасательная операция.
Движение на станции уже восстановлено, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Для выяснения всех обстоятельств трагедии начато официальное расследование.
