27 ноября, 06:28

«Я вылечил 56 наркоманов»: Хабиб позвал Макгрегора в Дагестан

Обложка © ТАСС / AP

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор снова устроили перепалку в соцсетях. Поводом стали обвинения ирландца в мошенничестве после продажи цифровых папах Хабиба в формате NFT. Макгрегор возмутился, заявив, что «хороший парень просто не может так поступить» и использовать культуру Дагестана, чтобы «обмануть фанатов».

Нурмагомедов парировал резко, назвав оппонента «абсолютным лжецом», который пытается очернить его имя после сокрушительного поражения в октагоне. Но главным стало неожиданное предложение россиянина.

Бывший чемпион UFC пригласил Макгрегора приехать в Дагестан, чтобы пройти лечение от наркозависимости. Он заявил, что в его реабилитационных центрах уже вылечили 56 человек, и пообещал: «Приезжай в Дагестан, Конор, здесь о тебе позаботятся».

Хабиб Нурмагомедов — непобеждённый бывший чемпион UFC в лёгком весе. В 2018 году он победил Конора Макгрегора досрочно, а затем завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29-0.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Никита Никонов
  • Новости
  • Хабиб Нурмагомедов
  • Конор Макгрегор
  • UFC
  • MMA (cмешанные боевые искусства)
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
  • Дагестан, Республика
