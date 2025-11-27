«Я вылечил 56 наркоманов»: Хабиб позвал Макгрегора в Дагестан

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор снова устроили перепалку в соцсетях. Поводом стали обвинения ирландца в мошенничестве после продажи цифровых папах Хабиба в формате NFT. Макгрегор возмутился, заявив, что «хороший парень просто не может так поступить» и использовать культуру Дагестана, чтобы «обмануть фанатов».

Нурмагомедов парировал резко, назвав оппонента «абсолютным лжецом», который пытается очернить его имя после сокрушительного поражения в октагоне. Но главным стало неожиданное предложение россиянина.

Бывший чемпион UFC пригласил Макгрегора приехать в Дагестан, чтобы пройти лечение от наркозависимости. Он заявил, что в его реабилитационных центрах уже вылечили 56 человек, и пообещал: «Приезжай в Дагестан, Конор, здесь о тебе позаботятся».

Хабиб Нурмагомедов — непобеждённый бывший чемпион UFC в лёгком весе. В 2018 году он победил Конора Макгрегора досрочно, а затем завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29-0.