27 ноября, 07:07

Венгрия поддержала вступление Сербии в ЕС, но выступила против Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Венгрия чётко обозначила свою позицию по расширению Евросоюза, поддержав членство Сербии, но категорически отвергнув возможность вступления Украины. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в социальной сети X.

«Да членству Сербии в ЕС. Нет членству Украины в ЕС. Это позиция Венгрии», — написал министр.

Он пояснил, что Украина как «страна в состоянии войны» с коррупцией на высшем уровне не готова к членству и представляет угрозу для бюджета и сельского хозяйства ЕС. Сийярто подчеркнул, что принятие Сербии принесёт экономический рост, а блокировка этого решения подрывает доверие к ЕС. При этом вступление Украины, по его мнению, послало бы опасный сигнал другим странам.

А ранее Life.ru сообщал, что ЕС планирует создать специализированный центр «демократической устойчивости» для противодействия «угрозам дезинформации» со стороны России, Китая и других стран. Новый центр объединит экспертов из стран ЕС и государств-кандидатов на вступление в союз.

Мария Любицкая
