Заказчики ограбления Лувра говорили со славянским акцентом

Один из задержанных за ограбление Лувра заявил, что его наняли двое мужчин, говоривших «со славянским акцентом». Злоумышленникам предложили 15 тысяч евро за «обычное ограбление». 30-летний Абдулай Н. утверждает, что не знал, что проникает в знаменитый музей — думал грабит заброшенное предприятие. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на показания мужчины.

Его сообщник, 35-летний Айед Г., признался, что именно он проник внутрь и похитил драгоценности. По словам злоумышленника, его завербовали всего за день до преступления. Группа действовала по заказу, а на улице драгоценности у него забрали поджидавшие сообщники.

Полиция считает, что ограбление готовилось несколько недель, но преступники запаниковали и оставили следы. Неподалеку от музея нашли сломанную корону императрицы Евгении — один из похищенных экспонатов. Общая стоимость похищенного оценивается в 88 миллионов евро.

Крупное ограбление Лувра, потрясшее общественность, случилось 19 октября. По данным следствия, злоумышленники, воспользовавшись грузовым лифтом, похитили девять уникальных драгоценностей, принадлежавших Наполеону III и императрице Евгении. Общий ущерб оценивается в 88 миллионов евро. Часть украденного, в том числе императорскую корону, позже обнаружили недалеко от музея. Преступники планировали продать добычу через израильскую компанию CGI Group, занимающуюся вопросами безопасности. Расследование показало, что причиной успешного проникновения стала устаревшая система защиты. Оборудование 2003 года использовало простейшие пароли, такие как LOUVRE и THALES, и работало на давно не поддерживаемых версиях Windows.